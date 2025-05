Virtus trionfa nel titolo toscano Allievi nella staffetta 4x100

Ancora un altro importante successo per la Virtus che conquista il titolo toscano nella staffetta "Allievi" nella "4x100". Un inizio di stagione outdoor che sta continuando a portare medaglie, titoli e qualificazioni importanti.

Il fine settimana scorso è iniziato con la bellissima conquista del titolo toscano "Allievi", appunto, per la staffetta composta da Senal Kankanige, Elia Bani, Davide Ricci e Federico Pellegrini che, a Campi Bisenzio, al termine di un’eccellente prova, hanno messo l’ipoteca sul primo gradino del podio con il tempo di 43”13. Poi si sono registrate, tra gli "Allievi" sia nel maschile che nel femminile, il bronzo nei 400 hs per Federico Pellegrini con 58”80 e il primato personale sui 100 metri sia per Nikola Trzos (12”61) che per Alice Puccioni (12”92) che per la prima volta scende sotto i tredici secondi.

Domenica, invece, è stata la volta di due record personali, che hanno permesso di staccare il pass per i campionati italiani "Juniores" ad Augusto Orsi (che ha chiuso i 400 hs in 57”38) e di Joseph Manfredi (che nell’alto è arrivato per la prima volta a 1.94). Primato personale anche per Carlo Bresciani nel triplo con 13.93 e per Tomas Tei con 8’53”11 nella gara dei 3000 metri, in cui hanno brillato anche Filippo Sodini (8’59”47) e Sebastiano Simonetti (9’13”16).

Bella la prova anche per Walter Fauci nei 1500 metri con 4’00”94. A tenere in alto i colori della Virtus ci hanno pensato, nei 3000, Carolina Fraquelli (argento con il tempo di 10’01”16) e Maia Fava (11’15”16). Nei 100 hs Ilaria Razzolini d’argento con 14”42 e Giada Bartolozzi con 15”67. Nel salto con l’asta Michelle Pardini è seconda con 3.35 al primo tentativo, stessa misura della vincitrice che, però, ha centrato al primo salto la misura precedente di 3,25.

