Visibelli vola lontano. Obiettivo assoluti italiani

Anna Visibelli vola oltre i 6 metri al regionale di Pistoia e stacca il pass per i campionati italiani assoluti di salto in lungo. L’atleta, allenata da Paolo Tenti, è rientrata tra le grandi protagoniste della gara in virtù della vittoria con 6.21 metri che rappresenta una delle migliori prestazioni del 2024 a livello nazionale e che permette di centrare la qualificazione per i tricolori in programma sabato 29 e domenica 30 giugno a La Spezia. Classe 1993, Visibelli è nuovamente rientrata nella ristretta cerchia di saltatrici che potranno competere fino all’ultimo per il titolo nazionale, con l’obiettivo di migliorare il settimo posto ottenuto nel 2023 con un salto di 5.96 metri. La manifestazione pistoiese ha regalato soddisfazioni all’Alga Atletica Arezzo anche con Lorenza De Silva che, nei 200 piani, ha registrato il record personale di 26.01 secondi, ha meritato il primo posto tra le allieve e ha chiuso al settimo posto assoluto tra cinquantuno atlete. Il fine settimana dell’Alga è stato arricchito dalla partecipazione alla seconda giornata del campionato di società interprovinciale. La miglior prova in assoluto porta la firma di Filippo Misuri con il primo posto nel salto in lungo con 5.92 metri e con il secondo posto nei 100 ostacoli con 14.97 secondi, siglando in entrambe le gare il proprio record personale. Un risultato particolarmente positivo è stato conseguito anche da Gemma Fabbriciani con il primo posto nel salto triplo con 10.73 metri.