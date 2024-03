Vitello Trail, foto e classifica della quarta edizione

Fiesole, 4 marzo 2024 – Grazie alla fervente organizzazione della Polisportiva Ellera, l'entusiasmo e la passione per lo sport hanno trovato la loro massima espressione nella 4° edizione del Vitello Trail e nella concomitante 2° edizione del RunBike.

CLASSIFICA

Un connubio di sport e amicizia ha dominato la scenografia di una mattina indimenticabile, impreziosita da scorci naturalistici mozzafiato nei boschi storici alle porte di Firenze. La gara prende il nome dalla leggenda del Vitello D'oro che si narra vaghi nelle campagne circostanti. Il percorso, caratterizzato da strade bianche e sentieri tortuosi, si è snodato per circa 16.500 metri, offrendo sfide impegnative e paesaggi avvincenti a podisti e ciclisti coraggiosi. Il dislivello di 800 metri ha posto a dura prova la determinazione degli atleti, ma la voglia di condividere questa esperienza unica ha superato ogni ostacolo.

La competizione ha visto podisti e ciclisti affrontare insieme la stessa distanza, instaurando un legame speciale tra le due discipline. Per coloro che hanno optato per la non competitiva, un percorso ridotto di 10 Km ha garantito comunque emozioni autentiche immerse nella bellezza della Valle dell'Arno, nei pressi di Fiesole. La Polisportiva Ellera, con la sua consolidata tradizione di organizzazione impeccabile, ha saputo trasformare questa manifestazione sportiva in un vero e proprio trionfo di solidarietà. Nonostante la fatica di molti partecipanti al traguardo, è emersa la compattezza e l'amicizia che caratterizzano questo dinamico sodalizio. Il successo dell'evento è stato catturato nei dettagli dal servizio fotografico curato dalla TS Regalami un Sorriso, ottimizzato per una ricerca agevole attraverso il numero del pettorale. Ogni sorriso, ogni sforzo, ogni momento di questa giornata ha contribuito a rendere il 4° Vitello Trail + 2 RunBike un'esperienza indimenticabile, dove lo sport si è unito all'amicizia in un abbraccio solidale.