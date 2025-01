Vittoria netta delle gialloverdi contro la Virtus Cagliari. La Galli di Garcia fa subito festa

Alla vigilia dell’Epifania risorge la Polisportiva Galli, che batte nettamente in casa per 75-59 la buona squadra della Virtus Cagliari. Le stellate di coach Garcia riscattano il passo falso con il quale avevano chiuso l’anno con una sconfitta pesantissima a Costa Masnaga (82-65). Il bel successo (punti e gioco) fa esultare il patron Salvatore Argirò: "Ci siamo rinforzati a fine anno, e speriamo che sia di buon auspicio per il girone di ritorno". Il riferimento è l’acquisto all’ala bassa azzurra, la romana ventisettenne Elisa Policari. La differenza di 16 punti dà l’idea di una superiorità indiscutibile, con la Galli sempre in vantaggio in doppia cifra, talvolta anche con più di venti punti. Vista la sconfitta del Costa Masnaga a Milano, la Galli è tornata solitaria la comando della classifica. Però l’Empoli, che ha due punti in meno deve recuperare una partita in terra sarda col Selargius. Giocherà oggi 6 gennaio. Prossimo appuntamento per le gialloverdi di coach Josè Ignacio Fernandez Garcia, sabato 11 gennaio (ore 18) a La Spezia.

Il tabellino con i dati tecnici della vittoria della Galli col Cagliari: Degiovanni 20 punti, Rossini 11, Policari 6 Conde 4, De Cassan 0(una grandissima difesa), Rinaldi 0, Lazzaro n.e., Sposato n.e., Mioni 10, Stroscio 8,Cruz 7, Amatori 9; tiri da 2 dal campo19-49/ tripla 7/23, liberi 16-20/falli 14/17. I periodi: 19-11/42-27(23-16), 60-47(18-20), 75-59 (15-12).

Giorgio Grassi