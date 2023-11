Continua a vincere e convicere il Vp Canniccia, stabilmente nella parte sinistra della classifica. Altro ko invece per l’Upc Delta Bevande. Nei regionali, doppio squillo dell’Oasi, mentre cadono Jenco e Metodo Camaiore.

Serie B. Quinta sconfitta consecutiva per l’Upc Delta Bevande, che nella trasferta umbra contro Italchimici riesce a riaprire la partita ma non a mettere in cascina qualche punto: 3-1 il punteggio (25-21, 25-23, 18-15, 25-17). Classifica: Toscanagarden 18, Comcavi 15, Lupi Pontedera 15, Invicta Grosseto 15, Jumboffice 14, Tomei Livorno 9, Italchimici 9, Ecosantagata 8, Prato 7, Lupi Santa Croce 7, Upc Delta Bevande 4, Anguillara 4, Sansepolcro 1, Club Orte 0.

Serie B2. Dopo lo scivolone emiliano, torna al successo il Vp Canniccia che a Città di Castello strapazza il Trestina in una sfida mai in discussione: 0-3 (18-25, 21-25, 22-25) e quinto posto in solitaria. Classifica: Rinascita 14, Arezzo 14, Omac Active 13, Magione 13, Vp Canniccia 12, Ariete Prato 11, Wimore 10, Interclays 10, Calenzano 7, Marsciano 7, Fenice 4, Fossato 4, Trestina 4, Scandicci 0.

Serie C. Primo acuto dell’Oasi che espugna Cascina dopo aver recuperato un doppio svantaggio: 2-3 (25-19, 24-26, 25-17, 23-25, 9-15). Classifica: Porcari 9, Cascina 7, Livorno 6, Delfinopescia 5, Casciavola 5, Cecina 4, Follonica 3, Oasi 2, Peccioli 2, Robur Massa 2, Donoratico 0.

Serie D. Nel girone C femminile, l’Oasi vince 3-0 in trasferta con l’Aglianese (22-25, 24-26, 21-25) e la Jenco cade in casa 3-2 contro Orsaro (19-25, 25-17, 25-16, 24-26, 6-15). Classifica: Fenice 13, Riotorto 12, Calci 11, Sei Rose 10, Casciavola 10, Lupi Santa Croce 9, Oasi 8, Grosseto 7, Jenco 6, Tomei Livorno 6, Capannoli 6, Orsaro 4, Lunigiana 3, Aglianese 0. Nel girone B maschile, parte con una sconfitta il campionato del Metodo Camaiore superato 3-0 in casa da Borgo Rosso (15-25, 22-25, 19-25). Classifica: Borgo Rosso 3, Rosignano 3, Dream Volley Migliarino 3, Calci 3, Invicta Grosseto 2, Cascine 1, Lupi Santa Croce 0, Massa Carrara 0, Delfinopescia 0, Camaiore 0.

DanMan