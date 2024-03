Volley A2 femminile. Lasersoft e Rimini se la vedranno con due ravennate

Doppio impegno contro le squadre ravennati per Lasersoft ed Emanuel Raggini in questa settima giornata del girone di ritorno. Riccione, regina incontrastata di regular season, ospita nell’impianto casalingo delle Fontanelle il Mosaico Jr Ravenna (ore 17.30, Frazzoni e Bianchini), già sconfitto a domicilio all’andata con un netto 3-0. Occasione per allungare ulteriormente, anche se il primo posto non pare comunque in discussione. In casa anche Rimini, che alle 17.30 (Saudelli e Salvatore) ospita alla Casa del Volley di via Bidente la Teodora Ravenna per tre punti da conquistare a tutti i costi, visto che le avversarie sono le uniche in classifica dietro all’Emanuel Raggini.

La classifica: Lasersoft Riccione 52; Battistelli Blu Volley Pesaro 47; Porto San Giorgio 37; Mosaico Jr Ravenna e Filottrano 33; Massa 32, Montesilvano 31; Cervia 29; Potenza Picena 26; Pescara 24; Collemarino 20; Castel Maggiore 16; Emanuel Raggini Rimini 13; Olimpia Teodora 6.