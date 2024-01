Volley A2. Il Mvp Andrea Marchisio:: "Complimenti a tutta la squadra»

Un successo tonificante e indubbiamente ricco di significati importanti quello ella Yuasa Battery che ha regolato Castellana Grotte con il massimo scarto. Per la squadra di coach Ortenzi un successo pieno e non certo scontato contro una squadra che, seppur penultima in classifica, era reduce da un super 3-0 esterno nel recupero di campionato pochi giorni prima. In generale quello che ha colpito è stato un atteggiamento feroce fin dall’inizio con tanti spunti importanti sia nei fondamentali che nelle varie fasi di gioco. E proprio contro Castella Grotte è stato eletto come Mvp della sfida Andrea Marchisio, riferimento totale non solo in seconda linea nei fondamentali di ricezione e difesa ma anche come leader carismatico e trascinatore per il pubblico di Grotta. Tra l’altro sempre molto lucido anche in fase di commento della gara: "E’ stata una settimana positiva dal punto di vista dell’allenamento – ha spiegato infatti Marchisio – perché dopo la sconfitta di Porto Viro ci siamo parlati, abbiamo analizzato e capito dove avevamo sbagliato, le cose che non sono andate e poi in palestra si è vista la reazione. Il gioco della domenica è il frutto di quello che viene fatto in settimana e contro Castellana Grotte si è visto".

"Complimenti – dice ancora Marchisio – a tutta la squadra, è stata la vittoria del gruppo, siamo stati tutti attenti in tutti e tre i set e non in tutte le partite è successo. Ripartiamo – conclude il giocatore – da questa bella giornata".

Settimana positiva quella passata per la fase di preparazione e poi per quanto si è visto in campo. Quella che è appena iniziata lo sarà altrettanto se non di più perché Grotta è attesa da due sfide che possono essere definite spartiacque della stagione, entrambe in trasferta, contro de squadre dal valore tecnico elevatissimo come Prata di Pordenone e Brescia.

Non ha alcun dubbio in tal senso lo stesso Marchisio che prova a leggere così l’immediato futuro prossimo della Yuasa. "Ci aspetta un periodo di fuoco con Prata e Brescia – dice ancora Marchisio –. Era importante ritrovare il gioco che forse nell’ultimo periodo ci era un pò mancato, piano piano stiamo iniziando a ritrovarlo, se continueremo ad allenarci con questa intenzione ed atteggiamento sicuramente – conclude Marchisio fiducioso – i risultati si vedranno".

Sotto dunque con una doppia trasferta che potrà dire molto sul momento di Grotta e al termine della quale si potrà tirare anche un mini bilancio prima del rush finale della stagione regolare. Una doppia trasferta in cui è già sicuro non mancherà il supporto del tifo targato Grottazzolina.

Roberto Cruciani