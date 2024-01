Volley A2. La Yuasa Battery affronta il Castellana

In casa la Yuasa Battery, contro Castellana Grotte questa sera alle ore 19 con l’unico obiettivo di ritrovare sprint e la vittoria dopo il ko di Porto Viro. La squadra pugliese di coach Cruciani è penultima con 13 punti ma reduce dal successo di Cantù nel recupero; roster giovane ma con grande entusiasmo cui si sono aggiunti il corazziere colombiano Bermudez e il greco Stylianos Tzioumakas. Un classico testa-coda che spesso sa nascondere dei trabocchetti, quelli che Fedrizzi e compagni vogliono assolutamente evitare: basta ricordare il 3-1 per Grotta all’andata, non senza patemi. La voglia matta di ripartire di Grotta dopo il primo ko pesante in campionato contro la spensieratezza e la gioventù dei pugliesi, soprattutto al cospetto della squadra che finora si è saputa dimostrare più forte di tutti.