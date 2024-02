Volley A2. Una Yuasa esaltata dai singoli

Una squadra leader assoluta del girone la Yuasa Battery, ma non solo. A sette giornate dalla fine della stagione regolare sono sette i punti di vantaggio sulla seconda piazza. La Yuasa si sta confermando in primissima posizione. Rasmus Breuning è leader assoluto nei punti totali con 509 di palloni vincenti. Alle sue spalle il connazionale Jensen (Cuneo) con 433 e Gamba (Cantù) con 426. Nella classifica degli ace invece in prima posizione ecco Michele Fedrizzi con 55 ace, seguito da Klapwijk (Brescia) con 40 e dallo stesso Gamba (38) e in quarta posizione a quota 35 c’è ancora Bruening. Nella graduatoria dei muri vincenti c’è il centralone Andrea Mattei con 54 muri messi a segno dietro solo a Nikacevic (Pineto) con 58 e Ceban (Castellana Grotte) con 57. In seconda linea Canuto (Aversa) ha 190 ricezioni perfette. Chiudiamo con la statistica in merito ai migliori schiacciatori: anche qui protagonista è Fedrizzi con il coefficiente di 1,40. Serve panchina lunga e giocatori sempre pronti ma di certo singoli che esaltano il lavoro di squadra fanno, alla fine, la differenza.

Roberto Cruciani