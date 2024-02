Volley B femminile. Sarà scontro salvezza tra la PromoPharma e Pietro Pezzi Ravenna

Domani la PromoPharma San Marino inizia il girone di ritorno di serie B rendendo visita alla Pietro Pezzi Ravenna, una diretta concorrente alla salvezza che, alla prima di campionato, aveva espugnato il Pala Casadei per 3 a 0. "La Pietro Pezzi è un mix di giocatori giovani ed esperti. – analizza Marco Ricci, coach della PromoPharma – Una squadra che si esalta quando le cose vanno bene, per cui noi dovremo metterli in difficoltà in ricezione impedendo a Cerquetti, alzatore molto esperto, di giocare palle facili. Oliva, il posto 4, è il loro riferimento in attacco. Cardia è un altro schiacciatore da tenere d’occhio. Noi ci stiamo preparando ad affrontare un incontro importante per il nostro campionato. Così come lo saranno le prossime partite contro il Rubicone e Forlì".