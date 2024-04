Volley B1 donne. Fatro ko a Modena: non bastano Casini e Ferrari. La corsa salvezza adesso si mettte tutta in salita

Volley Modena

3

Fatro Ozzano

0

(25-20, 25-14, 25-22)

VOLLEY : Lancellotti 1, Omonoyan 8, Bozzoli 15, Bartesaghi 17, Gerosa 6, Malovic 1, Bonfanti (L1), Biancardi. Non entrate: Malenotti, Guerra, Boscani, Herzig, Rocca (L2) e Fiore. All. Di Toma.

FATRO OZZANO: Guerra, Casini 15, Monaco 6, Ferrari 10, Pedrazzi 2, Pavani 4, Righi (L1), Bondavalli, Ghiberti, Ndiaye 1, Colle. Non entrate: Carnevali (L2) Coco. All. Turrini.

Arbitri: De Martini e Fiori.

Quinta sconfitta consecutiva: la crisi della Fatro non si arresta, anzi si aggrava: la squadra di coach Turrini cade a Modena e non chiude la pratica salvezza. Buon per le ozzanesi che dietro si proceda a rilento. La Fatro non può alzare le mani dal manubrio e dovrà riattaccare la spina in fretta, nelle ultime tre giornate confronti con Rubiera, Genova e Sassuolo.

Le altre gare: Campagnola-Forlì 0-3, Rubiera-Clai Imola 1-3, Sassuolo-Pavia 1-3, Gossolengo-Ravenna 3-0, Piacenza-Garlasco 0-3. Ha riposato: Genova.

La classifica: Clai Imola 56; Garlasco 51; Rubiera 49; Gossolengo 40; Modena 39; Campagnola, Forlì 33; Fatro Ozzano 27; Sassuolo 24; Pavia 22; Genova 20; Ravenna 18; Piacenza 2.