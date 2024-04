Volley B1 donne: il direttivo stabilirà a fine mese se iscrivere il club al prossimo campionato. Ozzano, a Forlì spareggio per il settimo posto

Torna in campo la Fatro Ozzano per la volata finale del campionato di B1 femminile, dopo due settimane di sosta: la prima osservata per il turno di riposo, la seconda per le festività pasquali.

Sarà spareggio per il settimo posto e il centro classifica, per le ragazze di coach Turrini, impegnate questo pomeriggio (ore 17,30) a Forlì sul campo della Bleuline, a pari punti in classifica.

La salvezza è praticamente blindata e la Fatro dovrà ritrovare ritmo partita aspettando notizie dal club a fine mese, quando si riunirà il direttivo per stabilire se iscrivere nuovamente o meno la squadra al campionato nazionale di serie B.

Le altre gare: Tirabassi & Vezzali Campagnola-Clai Imola, Rimont Progetti Genova-Volley 2001 Garlasco, Sfre Tecnilux Pavia, Giusto Spirito Rubiera, Volley Modena-Mosaico Ravenna, Vivi Energia Vap Piacenza-Everest Miovolley Gossolengo. Riposa: Bsc Materials Sassuolo.

La classifica: Clai Imola 48; Giusto Spirito Rubiera 43; Volley 2001 Garlasco 42; Everest Miovolley Gossolengo 35; Tirabassi & Vezzali Campagnola, Volley Modena 30; Beluline Forlì, Fatro Ozzano 27; Bsc Materials 24; Rimont Progetti Genova 19; Mosaico Ravenna 18; Sfre Tecnilux Pavia 16; Vivi Energia Vap Piacenza 1.

Marcello Giordano