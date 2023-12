Volley b1 donne. La Clai ora sa solo vincere. Genova ko, ora c’è Rubiera

Sul parquet di Genova la squadra di Nello Caliendo ha centrato la sua settima vittoria di questo inizio stagione: un’affermazione che vale al momento il terzo posto in classifica, a distanza di soli tre punti dalla capolista Gossolengo (24) e ad una sola lunghezza da Rubiera (22). Sabato prossimo, tra l’altro, Imola giocherà proprio con la formazione reggiana. Quella di sabato è stata una vittoria ottenuta in rimonta: la Clai dopo aver perso il primo set segnando 20 punti, si è rifatta in quelli successivi dove le liguri si sono fermate rispettivamente a 18, 13 e 14.

Una bella prova di forza importante in vista dello scontro diretto di sabato alla Palestra Volta con Rubiera, con le reggiane si capirà veramente dove potrà arrivare la Clai in questo torneo.