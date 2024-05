Volley B1 donne. Ozzano saluta con un sorriso

Fatro Ozzano

3

Sassuolo

1

(25-19, 21-25, 25-21, 25-11)

FATRO : Guerra 2, Casini 16, Monaco 9, Ferrari 23, Pedrazzi 4, Pavani 3, Righi (L), Bondavalli 5, Coco 6, Ghiberti 2, Ndiaye 3, Colle 1. Non entrata: Carnevali. All. Turrini.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Scianti 1, Borlengo 16, Anello 8, Fornari 8, Bisio 7, Bedetti 8, Montagnani (L1), Moschettini 1, Magnani 1. Non entrate: T. Reggiani, M. Reggiani (L2), Bazzani e Urbinati. All. Minghelli.

Arbitri: Bertonelli e Giannini.

Saluta la B1 nonostante la salvezza sul campo e il successo per 3-1 su Sassuolo, la Fatro Ozzano, che per scelta societaria ripartirà dalla serie C e probabilmente dalla guida tecnica di Luca Frascari e Andrea Cassanelli.

Le altre gare: Imola-Gossolengo 3-0, Campagnola-Genova 3-0, Garlasco-Rubiera 3-1, Pavia-Modena 3-2, Forlì-Piacenza 3-1, Riposa: Ravenna.

La classifica: Imola 65; Garlasco 57; Rubiera 51; Modena 43; Gossolengo, Campagnola, Forlì 40; Fatro Ozzano 34; Sassuolo 26, Pavia 25; Ravenna 23; Genova 22; Piacenza 2.

m. g.