VOLLEY B1 FEMMINILE: appuntamento alle 17. Fatro Ozzano, esame di maturità con Ravenna

Esame di maturità, per la Fatro Ozzano. Le ragazze di coach Turrini hanno iniziato alla grande il torneo di B1 femminile di volley: da neo promosse, hanno battuto Piacenza all’esordio e strappato un punto con il Miovolley e si ritrovano al terzo posto dopo due giornate. Questo pomeriggio, alle 17 al palazzetto di Ozzano, la Fatro ospiterà il Mosaico Ravenna, a quota 2 punti e tra le squadre che ambiscono ai playoff e alla promozione, nonostante un inizio di luci e ombre dopo un mercato importante. In casa Ozzano, ancora in dubbio la presenza della centrale Pavani per un problema alla schiena.

Le altre gare: Tecnilux Pavia-Garlasco, Materials Sassuolo-Giusto Spirito Rubiera, Bleuline Forlì-Everest Miovolley, Rimont Genova-Energia Vap Piacenza, Tirabassi & Vezzali Campagnola-Modena. Riposa: Clai Imola.

La classifica: Giusto Spirito 6; Clai Imola, Everest Miovolley 5; Tirabassi & Vezzali, Fatro Ozzano 4; Bleuline, Rimont Progetti Genova 3; Garlasco, Materials Sassuolo, Mosaico Ravenna 2; Tecnilux Pavia, Volley Modena, Vivi Energia Vap Piacenza 0.