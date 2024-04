Volley B1 femminile. Balducci ripaga la fiducia: la Bleu Line cambia e vince

Torna il sorriso in casa Bleu Line. Forlì piega la Fatro Ozzano 3-1 (25-17, 22-25, 25-19, 25-21), al termine di un match combattuto ed equilibrato e riassapora così il gusto lungo dei 3 punti. Coach Marone sorprende tutti e vara un sestetto sperimentale in cui Sgarzi dirige le operazioni, Balducci è l’opposto (top scorer con 19 punti) e Comastri affianca Bruno nel ticket dei centrali.

La partenza di Forlì è fulminea (6-0), Ozzano stenta a carburare ma riduce il disavanzo. Nuovo allungo Bleu Line con una parallela di Balducci e un mani out di Giacomel (17-13). Le romagnole scappano, sbarrano la strada a Bondavalli e chiudono con Bruno (ispiratissima), lesta a sfruttare una slash per appoggiare il 25-17.

Secondo set sulle montagne russe, scandito da sorpassi e controsorpassi. L’equilibrio regge fino a quota 21, quando la difesa emiliana e una diagonale bestiale di Casini danno l’abbrivio alla fuga della Fatro, che s’impone 22-25. Galvanizzata, Ozzano riparte di gran lena: 1-4 (ace di Pavani nella zona di conflitto) e 7-10 (diagonale di Casini dalla seconda linea). Forlì non si fa impressionare e impatta, a 13. Poi mette il becco avanti e allunga con una pipe furiosa di Gatta. La Fatro perde aderenza e sbanda. Giacomel scaglia un ‘bancale’ e la Blue Line dilaga (22-14), la Fatro capisce l’antifona e ammaina la bandiera: 25-19.

Forlì azzanna anche il quarto parziale: 9-7 e 14-10. Ma Ozzano è un osso duro: ricuce, passa con una palombella irriverente di Monaco e allunga: 15-18. La Bleu Line non desiste e riprende per il bavero le emiliane. Squadre a braccetto fino a quota 20, ma l’arrivo in volata premia la grinta delle padrone di casa.

Bleu Line: Bernardeschi 1, Sgarzi 2, Gregori (L), Bruno 15, Cavalli ne, Giacomel 16, Pulliero, Comastri 7, Balducci 19, Gatta 12, Bellavista 4, Simoncelli. All.: Marone.

Marco Lombardi