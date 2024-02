Volley b2. Doppia trasferta per Rimini e Riccione

Doppia trasferta oggi per Riccione e Rimini nella seconda giornata di ritorno del girone F di B2 femminile. La capolista Lasersoft viaggia verso Collemarino dove alle 17.30 incontrerà una squadra che, con i suoi 18 punti, è ai margini delle zone basse della classifica. Il colpo esterno è nelle corde di Riccione, che stazione 20 punti più su e non vuole fermare la sua corsa, soprattutto in previsione del match dell’anno della prossima settimana, quello con la Battistelli Bluvolley Pesaro. Impegno tosto per l’Emanuel Raggini Rimini, che alle 18 a Montesilvano troverà una squadra in piena bagarre di media classifica (21 punti). Da parte delle riminesi è in ogni caso doveroso cercare punti in ogni partita vista la necessità imposta dalla graduatoria (8).