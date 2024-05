Volley B2 femminile

È l’ultima giornata di regular season e per Lasersoft ed Emanuel Raggini le sensazioni e le emozioni sono opposte. Riccione, in testa fin dall’inizio e dominante per tutto il campionato, approfitta di quest’ultima partita per prepararsi in vista dei playoff. Le ragazze giocano oggi nell’impianto delle Fontanelle contro Porto San Giorgio (ore 17.30, Gasperotti e Barabani), terza della classe e dunque un buon test, in condizioni competitive normali. È impegnata invece in trasferta l’Emanuel Raggini Rimini, che darà oggi l’addio alla categoria dopo il match di Castel Maggiore con il Progresso (ore 17.30, Khatra e Rossi). La classifica: Lasersoft Riccione 69; Battistelli BluVolley Pesaro 61; Porto San Giorgio 51; Filottrano 42; Montesilvano e Massa 40; Potenza Picena e Cervia 38; Mosaico Jr Ravenna 37; Pescara 35; Collemarino 25; Castel Maggiore 24; Emanuel Raggini Rimini 18; Olimpia Teodora Ravenna 7.