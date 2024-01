Volley b2 femminile. Lasersoft ko e i sogni di Coppa si allontanano

La Lasersoft Riccione rimedia una sconfitta ad Alseno nella prima partita di Coppa Italia e vede allontanarsi quasi definitivamente i sogni qualificazione. Le padrone di casa s’impongono con un netto 3-0 (25-21, 25-23, 26-24), coi parziali che raccontano di una gara sempre piuttosto equilibrata ma coi finali sempre in un unico senso. L’Alsenese può chiudere il discorso qualificazione già oggi nella partita di Brescia, mentre la Lasersoft aspetta il suo ultimo incontro, quello di sabato con la stessa Brescia. Il tabellino di Riccione: Bologna 6, Ricci 5, Tobia 7, Gugnali 9, Spadoni 6, Gabellini 10, Montesi 1, Godenzoni 3, Calzolari libero, Tallevi, Spinaci, Jelenkovic, Mercolini. All.: Piraccini. Il campionato di B2 è fermo per due settimane per la disputa della Coppa.