Volley B2 femminile. Per la Lasersoft è tempo di Coppa

Fermo il campionato, è tempo di Coppa Italia in B2 femminile e la Lasersoft Riccione è pronta ad affrontare la sfida dopo una prima parte di stagione eccellente. Alla prima fase della Coppa hanno avuto accesso le prime dei dieci gruppi di B2, che sono state divise in quattro raggruppamenti, due da tre squadre e due da due. Riccione, che è capitata con Promoball Sanitars Brescia e Rossetti Market Conad Alsenese (Piacenza), ha la miglior classifica avulsa tra le tre e dunque giocherà la sua prima gara in casa e la seconda in trasferta. Stasera le ragazze di Piraccini sono di scena ad Alseno, dove alle 20.30 comincerà il match con la Rossetti. Martedì prossimo sfida Brescia – Alsenese e infine sabato prossimo Riccione ospiterà Brescia alle Fontanelle con inizio gara alle 18. La vincente si qualificherà alla final four, prevista tra il 27 e il 30 marzo in sede da definire. Complicato stilare una graduatoria di merito tra le tre, che dominano i rispettivi gironi con lo stesso record di 11 vinte e 2 perse. Riccione è quella che ha lasciato per strada meno set di tutte (8) e a partire da stasera vuole confermare le note positive.