Volley B2 femminile. Riccione ‘vede’ la B1

La prima è andata. La Lasersoft Riccione ha vinto gara1 a San Giorgio Piacentino e adesso è a pochi giorni dalla possibile promozione in B1. Per le ragazze di Piraccini una rimonta che vale tanto, un tie-break vinto che è sinonimo di entusiasmo in vista del match di ritorno. 2-3 il risultato di una trasferta difficile da scordare: 25-20, 22-25, 25-13, 18-25, 15-17.

Si affrontano due prime ed è normale che il livello si alzi, con la Lasersoft che nel primo set è avanti 8-7 ma poi non riesce a contenere le padrone di casa. Nel secondo Montesi e Tallevi suonano la carica e con lo sprint nel finale arriva la parità nel totale dei set. Nel terzo San Giorgio Piacentino è una furia e la Lasersoft sembra aver smarrito le sue migliori qualità, tanto che alla fine è un monologo (10-2, 25-13). Poi la super rimonta, di carattere e di tecnica. Gran muro con Spadoni e Ricci, difesa eccellente con Calzolari e Godenzoni ed ecco che dopo il 18-25 si va al tie-break.

Momenti da batticuore, con le riccionesi che hanno tre matchpoint prima di chiudere al quarto, sul 17-15, grazie a un ace di Ricci. Due ore e 40 minuti di passione. Sabato 25, nell’impianto casalingo delle Fontanelle, gara2 dalle 19. Una vittoria significherebbe promozione. Servono tre set e conta poco se le avversarie resteranno a zero, uno o due. Tre set per la B1 e per la festa promozione.

Il tabellino della Lasersoft Riccione: Godenzoni 5, Bologna 11, Montesi 3, Tallevi 19 (nella foto), Spinaci 1, Ricci 12, Gabellini 10, Spadoni 14, Mercolini, Tobia, Calzolari L1, Jelenkovich ne, Mancino ne. All.: Piraccini.