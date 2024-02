Volley B2 femminile. Sfida al vertice, contro Pesaro c’è in ballo il primato di Riccione

Manca ancora tantissimo al termine della regular season di B2, ma questa è decisamente una giornata cruciale per l’alta classifica del girone F. Alla palestra delle Fontanelle, infatti, spazio al match dell’anno, quello che vedrà opposte le padrone di casa della Lasersoft Riccione alla Battistelli Blu Volley Pesaro (ore 17.30, arbitri Omar Fabiani ed Eleonora Fiabane). Prima contro seconda, dominatrice contro inseguitrice e tanti motivi d’interesse per questa sfida. Le ragazze di Piraccini sono salde in testa alla classifica, ma uno dei pochissimi inciampi della stagione l’hanno avuto proprio nella partita d’andata, alla terza giornata. Sulla situazione di un set pari, le riccionesi dilagarono nel terzo (12-25), ma non riuscirono a chiudere i conti nel quarto (26-24 Pesaro) e le marchigiane centrarono un successo (15-12 il punteggio del tie-break) decisivo per non perdere troppo terreno in classifica. La Lasersoft, che attualmente è a +3, con un successo raddoppierebbe di colpo la distanza dal secondo posto e ipotecherebbe la vetta, pur con dieci gare ancora da giocare. Impegno complicato, intanto, per l’Emanuel Raggini Rimini, che ospita Collemarino (Casa del volley ore 17.30) e ha disperato bisogno di punti per allontanarsi il più possibile dal fondo classifica.