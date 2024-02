Volley b2 femminile. Sfida senza ambizioni tra Riccione e Brescia

Quasi un’amichevole, l’incontro di oggi valevole per la terza giornata del secondo gruppo di Coppa Italia. La Lasersoft Riccione ospita la Pormoball Sanitars Brescia nell’impianto delle Fontanelle (ore 18), ma per entrambe le squadre sarà sfida senza valore dal punto di vista della classifica. La Rossetti Market Alsenese, infatti, dopo aver piegato in maniera netta Riccione nel primo match di una settimana fa (3-0), ha avuto la meglio nella seconda gara in casa delle bresciane (2-3) e si è così matematicamente qualificata per la Final Four di fine marzo a una giornata dalla fine. L’incontro di oggi è dunque utili per tornare a rodare i meccanismi in vista della ripresa del campionato, che per tutto il girone F di B2 e per la stessa Riccione coinciderà col prossimo weekend. Lasersoft in casa con Massa ed Emanuel Raggini Rimini con Porto San Giorgio.