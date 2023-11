Volley. Bloccati i campionati regionali. In campo le versiliesi di serie B

Il maltempo che imperversa sulla Toscana ferma parzialmente anche il mondo del volley. Peccato perché questo che si apriva oggi poteva essere il primo fine settimana a ranghi completi per le versiliesi che spaziano dalla serie B alla D, con tante partite che erano da cerchiare col bollino rosso. La federazione ha bloccato i campionati regionali, mentre si giocherà regolarmente nei campionati nazionali. Quindi, per quanto riguarda le formazioni regionali scenderanno in campo le squadre di serie B e B2. Si fermano invece la serie C dove l’Oasi doveva affrontare in casa questa sera alle 21 il Delfinopescia; e si ferma anche la serie D femminile: annullati gli impegni dell’Oasi e della Jenco che erano rispettivamente opposti al Riotorto (in casa) e Tomei Livorno (fuori casa). Ancora non è stato comunicato quando l’intero turno di campionato rinviato verrà recuperato. Rinviata anche la giornata d’esordio del girone B maschile di serie B che vede ai nastri di partenza il Metodo Camaiore.

Serie B. Nel girone F del campionato maschile, va a caccia di riscatto l’Upc Delta Bevande: l’obiettivo è invertire la rotta e interrompere il filotto aperto di tre ko consecutivi. I biancoblù in questa 5ª giornata avranno dalla loro la spinta del ’PalaCamaiore’, dove stasera alle 21 (arbitri Gardenghi-Santoro) ricevono il Jumboffice che proprio una settimana fa ha subito la prima battuta d’arresto stagionale.

Serie B2. Sulle ali dell’entusiasmo, il Vp Canninccia nella 5ª giornata del girone G è atteso da una nuova lunga trasferta: le versiliesi di coach Stefanini saranno di scena stasera alle 21 (sotto la direzione di Furone-Ferrari) alla ’Nuova Rivalta’ di Reggio Emilia contro il Wimore. L’obiettivo è salvarsi in prima possibile, ma è anche vero che l’appetito vien mangiando.

DanMan