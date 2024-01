Volley Fine settimana intenso per le squadre del club apuano Serie C, Massa Carrara all’esame Mazzoni

La Pallavolo Massa Carrara torna a giocare al Palazzetto dello Sport di Massa a distanza di tempo e lo fa eccezionalmente di domenica per recuperare il match della prima giornata del campionato maschile di Serie C. L’occasione è ghiotta per provare a ottenere la terza vittoria consecutiva nel torneo visto che al PalaOliveti alle ore 17,30 si presenterà uno Zona Mazzoni penultimo in classifica e con la metà dei punti dei massesi. Il coach Luca Cei sembra aver trovato la quadratura di una squadra che giornata dopo giornata sta crescendo in personalità ed amalgama. Adesso soltanto due punti separano gli apuani dalla terza posizione e possono iniziare seriamente a farci un pensierino.

Prima della Serie C a scendere in campo sarà la squadra di Serie D che sabato ospiterà alla palestra del Cinquale in serata (ore 20,30) il Cascine Volley Empoli. Anche qui il match è valevole per il recupero della prima giornata di campionato. I ragazzi allenati da Silvia Angelini sono reduci dalla netta sconfitta in tre set (parziali 25-19, 25-21, 25-21) patita la settimana scorsa a Pescia contro il Delfino.

A livello giovanile prosegue la cavalcata trionfale dell’Under 19 Blu che giovedì ha battuto a Montecatini il Montebianco Volley per 3 a 0 (23-25, 23-25, 8-25) ottenendo la dodicesima vittoria in altrettante gare disputate senza mai perdere neppure un set. L’Under 19 Rossa ha perso, invece, per 3 a 1 contro la Libertas Ponte a Moriano. Nel campionato Under 17 la squadra Blu ha terminato a punteggio pieno il proprio girone e si è qualificata di diritto alla semifinale playoff. La squadra Rossa ha giocato, invece, l’andata dei quarti di finale perdendo per 3 a 0 in casa contro l’Avis Pistoia Blu. Il ritorno a Pistoia è fissato per questa domenica.

Gianluca Bondielli