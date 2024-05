Volley giovanile femminile. Libertas e Mosaico insieme alle finali nazionali Under 18

Ventisette squadre per un sogno. Sono scattate ieri le ‘BigMat’, finali nazionali del campionato di volley femminile Under 18, in programma fino a domenica in Puglia nei palazzetti di Castellana Grotte, Conversano, Fasano, Monopoli e Putignano e fra le contendenti c’è anche la Romagna. La vetrina dei migliori prospetti emergenti del panorama pallavolistico italiano ha infatti visto ai nastri di partenza anche la Libertas Forlì/Mosaico Ravenna, formazione sperimentale (nella foto in alto) frutto della sinergia tra i due club romagnoli, guidata da coach Biagio Marone, già tecnico della Libertas Bleu Line di B1 femminile.

Sono venti le squadre, spalmate su cinque gironi (A, B, C, D, E), che disputeranno la fase di qualificazione, al termine della quale le prime classificate di ciascun raggruppamento accederanno alla fase finale, dove ad attenderle ci sono sette compagini già promosse. Nel girone E la Libertas/Mosaico ha avuto vita facile, nella mattinata di ieri al PalaSport di Putignano, contro le valdostane del Cogne Aosta Volley, stracciate 3-0 (25-3, 25-10, 25-9) in poco più di mezz’ora di gioco; nel pomeriggio, inoltre, le romagnole hanno concesso il bis, liquidando le calabresi della Raffaele Arpaia Lamezia 3-0 (25-13, 25-13, 25-20). Oggi (ore 10.30) ultimo impegno della fase di qualificazione per Forlì/Ravenna: di fronte le toscane dell’As Pd Montelupo.

Qualora la Libertas/Mosaico dovesse qualificarsi per la fase finale, verrà inserita nel girone H con le piemontesi del Club76 Reale Mutua Fenera Chieri e le toscane del Savino del Bene Volley Scandicci; le prime due classificate accederanno ai quarti di finale. Sabato le semifinali e domenica, al Pala San Giacomo di Conversano, la finalissima per l’assegnazione dello scudetto di categoria, vinto nella passata edizione da Conegliano.

Marco Lombardi