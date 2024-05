Volley giovanile. Le ragazze della Moma fanno il bis ai Regionali

Con la Final Four della Categoria Under 14 Femminile, che si è giocata domenica a Ravenna, si è conclusa la kermesse regionale, che in poco più di una settimana ha assegnato i titoli regionali, ed i pass per le finali nazionali che inizieranno a fine mese. Moma Anderlini sugli scudi nel settore femminile, con i successi nella categoria Under 16 sul Mosaico Ravenna per 3-0, che vale anche la qualificazione alla Finali Nazionali di Bormio dal 21 al 26 Maggio, e nella categoria Under 18, vinta ancora una volta sulla squadra della Libertas Forlì/Mosaico Ravenna, e sempre per 3-0, che proietta le ragazze di Roberta Maioli alle Finali in programma a Conversano (BA) dal 14 al 19 Maggio 2024.

Il Mosaico Ravenna si è preso la rivincita solo nelle Under 14, dove le romagnole hanno vinto 3-0 la finalissima sulla Bper Anderlini, ma entrambe le squadre hanno conquistato il pass per le Finali in programma a Cesena dal 28 Maggio al 2 Giugno prossimi. Nel settore maschile arriva un solo titolo regionale, con gli Under 19 del Modena Volley che hanno vinto la finalissima derby contro la Moma Anderlini, dopo aver battuto in semifinale la Consar Ravenna campione d’Italia uscente: anche in questo caso qualificazione alle Finali in programma a S.Giustino (PG) dal 14 al 19 Maggio. Niente da fare nelle altre categorie, con il Modena Volley battuto 3-2 da Bologna negli Under 15, e da Piacenza 3-0 negli Under 17.

r.c.