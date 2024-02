Volley: gli anticipi. In B2 atteso derby a Rivalta tra CVR e Arbor Interclays

Nel campionato di Serie B maschile, un’Ama San Martino (17) in netta ripresa gioca a Modena alle 17 contro l’Anderlini (8). In B1 femminile, la Tirabassi & Vezzali (25) è ospite del Volley Modena (18) alle 17,30; domani la Giusto Spirito Rubierese (34) ospita la BSC Sassuolo (18) alle 18,30 e in caso di successo andrà al comando della classifica, non giocando la Clai Imola, attuale capolista. In B2, atteso derby a Rivalta dalle 21 tra la Fox Wimore CVR (20) in crescita e l’Arbor Interclays (27).

In C maschile, Vigili del Fuoco (28)-Ies Sassuolo (14) alle 20,30 al PalaCanossa; alle 21 alla Rinaldini, Everton (23)-Bluenergy Piacenza (14). In C femminile, girone A, Jovi (18)-Miovolley Piacenza (17) alle 20 a Sant’Ilario; poi Everton (25)-Cus Parma (21) alle 17,30 alla Rinaldini e Rivergaro (35)-Energee3 Giovolley (0) alle 21. Nel girone B, Nonantola (26)-Ama San Martino (36) alle 18,30 e Bonora Bologna (1)-Reggio Revisioni Rubierese (24) alle 19,30 a San Matteo della Decima.