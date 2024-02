Volley. Il Vp Canniccia conquista la seconda posizione

Si chiude a metà febbraio la striscia positiva delle versiliesi nei campionati nazionali di serie B. Decisiva la caduta dell’Unione Pallavolo Camaiorese, alla prima sconfitta nel 2024, contro un avversario di livello. Continua a volare invece il Vp Canniccia, che con il quarto successo su quattro in questo primo scampolo dell’anno nuovo conquista la seconda posizione.

Serie B. Dopo tre vittorie consecutive, l’Upc Sdh nella 15ª giornata del girone F è caduta a Grosseto contro l’Invicta. Partita mai in discussione, chiusa 3-0 dai maremmani (25-15, 25-13, 25-19). Classifica: Toscanagarden 41, Maury’s Comcavi 39, Invicta 35, Ecosantagata 30, Lupi Pontedera 27, Jumboffice 25, Lupi Santa Croce 23, Anguillara 23, Upc Sdh 22, Italchimici 21, Tomei Livorno 14, Prato 11, Sansepolcro 4, Club Orte 0.

Serie B2. Altra perla in questa stagione magica per il Vp Canniccia. Le ragazze di coach Stefanini (nella foto) si sono imposte anche sulla Fenice, 0-3 in trasferta (20-25, 18-25, 20-25). Con le cadute di Arezzo e Prato, le seravezzine volano al secondo posto a -3 dalla vetta. Classifica: Arezzo 35, Vp Canniccia 32, O.Active 31, Prato 30, Rinascita 29, Interclays 27, Magione 25, Wimore 20, Marsciano 19, Calenzano 17, Trestina 17, Scandicci 13, Fossato 11, Fenice 9.

Serie C. Altro ko per l’Oasi, battuta in quattro set a Pescia (3-1: 25-23, 15-25, 25-21, 25-18). Classifica: Porcari 33, Livorno 26, Casciavola 25, Delfinopescia 24, Cecina 19, Cascina 18, Donoratico 18, Oasi 17, Follonica 14, Peccioli 9, Robur Massa 7.

Serie D. Vince solo la Jenco, 3-2 a Grosseto (20-25, 25-20, 12-25, 25-21, 17-19). Ko Oasi (0-3 con Lunigiana: 17-25, 18-25, 24-26) e Camaiore (3-0 a Borgo Rosso: 25-18, 25-13, 25-21). Classifica: Fenice Migliarino 36, Riotorto 35, Lupi Santa Croce 35, Calci 34, Sei Rose 29, Lunigiana 23, Grosseto 21, Jenco 20, Capannoli 19, Casciavola 14, Orsaro 14, Tomei Livorno 14, Aglianese 13, Oasi 8. Classifica: Invicta Grosseto 28, Borgo Rosso 24, Rosignano 24, Pisa-Migliarino 24, Lupi Santa Croce 17, Empoli 17, Camaiore 10, Massa Carrara 9, Calci 6, Delfinopescia 6.