Volley. L’Unione Pallavolo Camaiore di scena a Grosseto. Vp Canniccia a Pistoia per spegnere la Fenice

Non svegliatevi dal sogno. Nei campionati nazionali, le due versiliesi continuano a vincere in questo primo scampolo di 2024. Oggi si torna in campo per la 15ª giornata sia in serie B che in B2.

Serie B. Con tre vittorie di fila e 9 punti conquistati che hanno permesso di affacciarsi nella parte sinistra della classifica, l’Unione Pallavolo Camaiore stasera alza decisamente il livello di difficoltà: alle 21, al palazzetto dello sport di Marina di Grosseto (arbitrano Azzolina e De Orchi), i biancoblù affronteranno l’Invicta, terza della classe che mantiene ancora qualche chance di recuperare le prime.

Serie B2. Scende in campo stasera alle 21 pure il Vp Canniccia. Le seravezzine se la vedranno con la Fenice alla palestra Anna Frank di Pistoia (arbitrano Landini e Falaschi), in una partita che almeno sulla carta appare più che abbordabile per il sodalizio versiliese: la compagine pistoiese si trova all’ultimo gradino della classifica e negli ambienti del Vp Canniccia si spera in una vittoria che consentirebbe di difendere il podio.

Serie C. Per la 14ª giornata del girone C, l’Oasi affronta stasera alle 21 (arbitra Sabatini) il Delfinopescia, quarta della classe e in serie positiva da quattro partite.

Serie D. Nel girone C femminile, la 15ª giornata si apre alle 17,30 al Piaggia (arbitra Grassi), dove l’Oasi affronta il Lunigiana. Alle 18 tocca invece alla Jenco, impegnata alla palestra Azzurri d’Italia (arbitra Vagheggini) contro Grosseto. Nel girone B maschile, infine, l’11ª giornata vede il Metodo Camaiore impegnato a Livorno al ’PalaFollati’ contro il Borgo Rosso stasera alle 21 (arbitra Lombardi), seconda forza del campionato.