Volley. L’Upc Delta Bevande incrocia Ecosantagata. Vp Canniccia alla prova della capolista Omac Active

Vanno a caccia di riscatto le squadre versiliesi impegnate nei campionati nazionali e regionali di pallavolo. Dopo un turno funestato da cinque sconfitte in sei partite, c’è tanta voglia di tornare a splendere. Anche se le sfide in programma sono tutt’altro che scontate.

Serie B. Nell’11ª giornata del girone F maschile, l’Upc Delta Bevande torna nel fortino di casa del ’PalaCamaiore’ per affrontare Ecosantagata, squadra che nell’ultimo mese ha dato una svolta alla sua stagione: solo nelle ultime quattro partite, ha ottenuto più punti (10) che nelle prima sei (8), in pratica raddoppiando la propria media. Dal canto loro, anche i ragazzi di Sansonetti, prima del passaggio a vuoto con Comcavi, stavano vivendo un ottimo momento di forma. La sfida è in programma domani alle 18 al ’PalaCamaiore’ (arbitrano Khatra e Rossi).

Serie B2. Scontro ad alto tasso di difficoltà per il Vp Canniccia nell’11ª giornata del girone G femminile. Le versiliesi, reduci dalla sconfitta (condita da un pizzico di sfortuna) in cinque set a Calenzano, ospiteranno una delle due prime della classe: oggi alle 18, alla ’Greco (dirigono Rabaioli-Ferrara) arriva Omac Active, che guida le danze a braccetto con Arezzo che ha battuto (e agguantato in classifica) una settimana fa sul parquet di casa. Le aretine di Pratovecchio Stia sono in stato di grazia, con sei vittorie nelle ultime sei e l’ultimo ko che risale addirittura al 28 ottobre per mano di Prato.

Serie C. Nel girone C femminile, le viareggine dell’Oasi puntano a riscattarsi dopo la battuta d’arresto casalinga contro Tomei Livorno. La 9ª giornata le mette di fronte a Donoratico, stasera alle 21 in trasferta (arbitro Viti) contro un avversario ostico, che dopo un avvio col freno a mano tirato ha decisamente svoltato .

Serie D. Nel girone C femminile, le viareggine scenderanno in campo in contemporanea stasera alle 21 per l’11ª giornata: l’Oasi va a Capannoli contro la penultima della classe (dirige Piro), mentre la Jenco (unica versiliese vittoriosa una settimana fa) ospita al ’Piaggia’ un cliente difficile come Riotorto (arbitra Botrini). Nel girone B maschile, nella 7ª giornata il Camaiore ospita Massa-Carrara, stasera alle 21 (dirige Maiorana) alla ’Gaber’ di Lido di Camaiore.