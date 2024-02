Volley. L’Upc sfida il fanalino di coda. Vp Canniccia aspetta Marsciano

Torna in campo a pieno regime dopo la sosta del giro di boa la pattuglia versiliese impegnata nei campionati nazionali e regionali di pallavolo.

Serie B. Nel girone F maschile, l’Unione Pallavolo Camaiorese reduce da due vittorie consecutive che hanno migliorato la classifica della compagine biancoblù rientra dalla sosta con un impegno tutto sommato agibile: nella 14ª giornata (la 1ª di ritorno) l’Upc ospita il Club Orte, fanalino di coda del campionato e unica squadra del girone ancora a secco sia di vittorie, sia di punti. La sfida è in programma domani alle 18 al ’PalaCamaiore’ (arbitrano Landini e Panaiia). Una vittoria permetterebbe ai camaioresi di mettere ulteriore luce tra sé e le zone più scottanti della classifica. Classifica che, ad eccezione del terzetto di testa, è abbastanza corta lì nel mezzo...

Serie B2. La sosta ha messo in stand by il Vp Canniccia in un momento di forma strepitoso. Oggi le ragazze di coach Stefanini ritornano sul parquet per la 1ª di ritorno del girone G. Alle 18, al ’PalaGreco’ (arbitrano Farnesi e Guacci) , il Vp Canniccia ospita Marsciano (prima... della parte destra della classifica) per difendere il podio appena conquistato.

Serie C. Turno di pausa per l’Oasi: le viareggine, in grande difficoltà in questo momento della stagione (sono reduci da sei sconfitte consecutive), nella 13ª giornata del girone C osservano il turno di riposo. Una settimana in più dunque per ricaricare le pile per le ragazze di coach Alessandro Francesconi.

Serie D. Nel girone C femminile, le viareggine scenderanno entrambe in campo nella giornata odierna: la 14ª giornata si apre con la Jenco, che oggi alle 18 al ’Piaggia’ (arbitra Maiorana) trova un cliente difficile come Santa Croce, seconda in classifica a un solo punto dalla vetta. Alle 21 tocca invece all’Oasi, impegnata al ’PalaLeopardi’ di Nodica (dirige Lazzerini) contro la Fenice Migliarino, quarta in classifica ai piedi del podio. Nel girone C maschile, invece, stasera alle 21 il Camaiore ospita Calci alla Gaber di Lido di Camaiore (arbitra Torriani): terzultima contro penultima, in una sfida da non sbagliare assolutamente.

RedViar