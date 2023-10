Volley maschile serie C. Bellaria e Riccione imbattute

Bellaria Igea Marina e Riccione viaggiano ancora a punteggio pieno dopo due giornate del girone C di Serie C maschile di volley. Una vittoria per 3-0 e una per 3-1 per il Romagna Banca Bellaria, che in questo turno ha piegato la resistenza della Pallavolo Sesto Imolese lasciando per strada solo un set. Doppio 3-0 invece per la Prime Cleaning Riccione, che in questo turno ha battuto l’Edil Costruzioni Rimini, ancora ferma a quota zero in classifica.

"Ho ricevuto tanti bei segnali dai miei ragazzi – ha detto il coach dei riccionesi Botteghi – e un plauso particolare lo voglio spendere per Semprini e Fabbri, che hanno avuto un grande impatto". Niente da fare invece per Viserba, che nella tana dell’altra capolista Forlimpopoli non è riuscita a strappare nemmeno un set in una durissima sconfitta che condanna la squadra a rimanere sul fondo della graduatoria. Nel prossimo turno Bellaria di scena a Forlì, Viserba ospita l’Orbite Volley Ravenna, Riccione va in trasferta a Sesto Imolese e Rimini viaggerà verso Ravenna per affrontare la Pietro Pezzi.

La classifica aggiornata: Riccione, Forlimpopoli e Bellaria 6, Orbite Volley Ravenna e Forlì 5, San Zaccaria Ravenna e Sesto Imolese 3, Pietro Pezzi Ravenna e Consar Ravenna 1, Edil Costruzioni Rimini, Viserba e Idea Volley Bologna 0.