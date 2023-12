Volley, Megabox al settimo cielo dopo la vittoria con Firenze. Pistola: "Qualità e intensità». Le Tigri iniziano a graffiare. Due successi di fila

La Megabox comincia a macinare punti. Dopo le cinque sconfitte consecutive, sono arrivate le due vittorie di fila. L’ultimo successo, poi, ha un valore aggiunto. Contro il Bisonte Firenze sono arrivati i primi tre punti tra le mura amiche per la gioia dei tifosi e in particolare del gruppo organizzato di supporter dei Balusch. Certamente ancora la strada verso la conquista della griglia playoff, primo traguardo di quest’anno, è ancora lunga. Ma le tigri sembrano ora graffiare con maggiore convinzione.

Il periodo più scuro è comunque combaciato con una serie di infortuni che non hanno ovviamente aiutano la crescita della squadra. E fattore da non sottovalutare anche il capitano Tatiana Kosheleva, pistone di tutto il meccanismo biancoverde, esce da un momento di difficoltà che pare fortunatamente superato. E quando la schiacciatrice russa spinge è tutto il gruppo che vola. Il carisma del numero 15 è infatti prezioso, anche quando è seduta in panca. Anche domenica contro le toscane, il martello di Vallefoglia ha firmato una prestazione decisiva: "Abbiamo combattuto assieme dal primo all’ultimo punto, abbiamo meritato la vittoria e ci tenevamo molto a raggiungerla nel nostro palasport davanti al nostro pubblico. Ringrazio i Balusch, i nostri tifosi, che ci sostengono in ogni partita. Amo la pallavolo perché è uno sport di squadra, e questa è stata la vittoria della squadra: siamo come un unico corpo e un’unica anima, e questo è meraviglioso". Ma i complimenti più belli arrivano dall’allenatore Andrea Pistola: "Era una partita di vitale importanza per noi. Avevamo due obiettivi. Il primo dare continuità ai risultati oltre che alle prestazioni; il secondo sbloccarci in casa davanti al nostro pubblico, che ci ha sempre sostenuto con passione ed entusiasmo. Altro aspetto positivo, la capacità di tutte le ragazze di farsi trovare pronte a dare il loro contributo". Con le fiorentine non è stato affatto facile: "Dopo un inizio un po’ titubante le ragazze si sono sbloccate, siamo stati in grado di fare una efficace fase muro-difesa, abbiamo espresso qualità e intensità e siamo riusciti a zittire le loro bocche da fuoco, crescendo anche nella fluidità di gioco".

b.t.