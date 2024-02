Volley minore. In B Kerakoll riposa ma per chi insegue è dura

Dopo una sosta interminabile, ed in larga parte ingiustificata, ripartono i campionati minori di pallavolo, che per i tornei Nazionali significa l’inizio del girone di ritorno: in B maschile la capolista Kerakoll Sassuolo, dopo le delusioni in Coppa Italia riposa, ma non sarà facile per le inseguitrici ridurre le distanze, con la National Villa d’Oro che rischia in casa della Malagoli Tensped Spezzanese. Sempre in B maschile, spareggio salvezza tra Moma Anderlini e Gas Sales Piacenza, mentre rischiano in trasferta Modena Volley e Univolley Carpi: in B1 femminile doppio impegno casalingo per Volley Modena, che riceve alle Guarini alle 17.30 Forlì, e BSC Sassuolo, che ospita alla Consolata Campagnola.

Scendendo di categoria, a parte il facile turno casalingo della Moma Anderlini alle 18 contro Villa Bartolomea, solo trasferte da insidiose, a difficili, per Hidroplants Soliera 150 sul campo della capolista Alseno, della Zerosystem S.Damaso a Castelbelforte, e della Drago Stadium a Verona contro il Be one.

r.c.