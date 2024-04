Volley nazionali. San Marino si prepara agli Europei ’in casa’

Mancano due mesi scarsi agli Europei dei piccoli stati di volley femminile, tra l’altro ospitati proprio in Repubblica (30 maggio – 2 giugno), e la nazionale si scalda con le prime amichevoli. La squadra del ct Cristiano Lucchi (in foto) ha appena battuto l’Acerboli Santarcangelo, capolista in Prima Divisione, per 3-1, recuperando da un set di svantaggio e poi chiudendo in quattro: 24/26 25/11 25/23 25/15. "La partita mi è servita per far giocare tutte le atlete a disposizione – ha spiegato a fine match Lucchi. – Ho schierato quattro sestetti diversi in ognuno dei quattro set e ogni giocatrice ha disputato almeno un set. Si sono viste discrete cose sul cambio palla mentre dovremo crescere ancora nella fase break e nelle situazioni di muro - difesa. Le ragazze hanno tutte svolto bene il loro lavoro di campo. Direi che è stata una bella occasione per vederle con la maglia della nazionale e davanti a un discreto pubblico. D’ora in avanti stringeremo il cerchio: il prossimo obiettivo sarà preparare il Memorial Benvenuti della prima metà di maggio".