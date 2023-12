Volley, nulla da fare per le Tigri. Troppa Milano, Megabox ko in casa della seconda

milano

ALLIANZ VERO VOLLEY : Heyrman 6, Orro 5, Sylla 9, Candi 6, Egonu 20, Daalderop 10; Castillo Non entrate: Cazaute, Malual, Folie, Prandi, Pusic (L), Rettke, Bajema. All. Gaspari.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Gardini 2, Mancini 3, Dijkema, Degradi 4, Aleksic 6, Mingardi 5; Panetoni (L), Kobzar 1, Grosse Scharmann 1, Giovannini 1, Kosheleva, Non entrate: Provaroni, Ceccarelli (L). All. Pistola.

Arbitri: Pozzato e Venturi.

Parziali: 25-20 (27’), 25-13 (21’), 25-10 (21’). Note: spettatori: 3389.

Sconfitta netta in casa della seconda della classe. La Megabox Ondulati del Savio perde per 3-0 contro l’Allianz Vero Volley Milano. Le tigri pagando tutta la differenza tecnica e fisica contro le locali, scese in campo con grande determinazione con l’obiettivo di rimanere in scia alla capolista Prosecco Doc Conegliano. Questo con le lombarde era l’ultimo turno del girone di andata. Il girone di ritorno ricomincia tra tre giorni, con le biancoverdi nuovamente in trasferta, martedì 26 dicembre alle 17 contro la Roma Volley, che all’andata vinse al PalaMegabox al tie-break.

Per le pesaresi punti preziosissimi in palio per continuare il recupero verso posizioni migliori di classifica. Il primo set è stato, dei tre, l’unico abbastanza equilibrato, nel quale il team del presidente Angeli ha cercato di mettere in pratica il piano partita di Andrea Pistola, giocare senza pensare troppo alle avversarie dall’altra parte del campo, una delle squadre più forti d’Europa. Le tigri sono state sotto sin dall’inizio, a dire il vero, ma in più di un’occasione hanno saputo reagire agli strappi di Egonu (20 punti, mvp della partita) e compagne.

Nel secondo e terzo set invece non c’è stata storia: (8-1 e 7-0). Il primo parziale è stato chiuso sin dai primi scambi. Nel secondo set il massimo vantaggio per le milanesi arrivava sul 20-8 su un attacco di Sylla e poi, all’ultima palla, con il muro di Orro su Degradi (25-13). Nel terzo, andamento ancora più in discesa per l’Allianz, capace di arrivare sul +12 già sul 17-5 e persino sul +16 (23-7), con Heyrman a chiudere set e partita sul 25-10.

Così alla fine della partita Viktoria Kozbar, all’esordio in campo con la maglia della Megabox: "Abbiamo provato a giocare la nostra partita, volevamo spingere, ma non ci aspettavamo una partita del genere. Quando sono entrata in campo ho provato a dare un po’ di energia".

b.t.