"Volley Prato e Punto Sport: sfide cruciali per la salvezza nella serie C regionale"

E’ una strada in salita verso la salvezza quella del Volley Prato nel campionato di serie C regionale maschile. Un cammino che non potrà prescindere domani sera dal fare risultato contro la Sales Firenze. L’appuntamento è per le ore 21.15 al Gramsci Keynes. Passando alla serie C femminile, il Punto Sport domani alle 21 sarà ospite del Montebianco Volley alla palestra comunale di Pieve a Nievole. Anche qui sfida salvezza per restare in categoria, con le locali che precedono di tre punti le ragazze di Poggio a Caiano.