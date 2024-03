Volley. Primo Salto, Under 14 superano la sfida col Sei Rose Rosignano

Grande impresa per la formazione Primo Salto che nel secondo turno del Campionato regionale Under14 ha affrontato le pari età della Sei Rose Rosignano Solvay, campionesse territoriali del Basso Tirreno. Per la squadra senese la sfida sembrava proibitiva, anche per l’andamento del primo set che le padroni di casa si aggiudicano 25-19. Ma capitan Locatelli e compagne hanno confermato di essere in un ottimo momento: la rimonta è partita nel secondo set, vinto dalle ragazze di coach Doretti per 25-16. La partita cambia totalmente e le senesi si aggiudicano i successivi due set con i parziali di 25-20 e 25-11. Domenica la formazione di Primo Salto sarà impegnata per la terza giornata sul difficile campo di Pallavolo Grosseto, con le senesi condivide la seconda piazza.