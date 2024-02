Volley serie A2 femminile. Consoli: "Dobbiamo imporre il nostro gioco»

Oggi alle 17 al Palamarignano, arriva l’Akademia Sant’Anna di Messina. Omag Mt San Giovanni vuol tenere accese le speranze di play-off e cercherà solo un risultato, la vittoria. Sono 8 i punti di distanza dal quinto posto, ultimo posto utile per accedere alle semifinali con vista sull’A1 femminile, ma serve guadagnare terreno sulle avversarie. Cremona, in questo momento quinta, gioca a Perugia contro un’avversaria temibilissima e dunque in caso di vittoria da 3 punti le marignanesi potrebbero trovarsi a -5 dal sogno domenica sera. Una sconfitta, invece, contro Messina potrebbe essere invece decisiva in senso negativo. Ma la fiducia nello spogliatoio dell’Omag-Mt si sente ed è nelle parole di Claudia Consoli: "La partita contro Messina – spiega – sarà difficile perché loro hanno un gioco diverso dal nostro e praticamente da tutte le squadre che abbiamo incontrato. Dovremo essere brave ad adattarci al loro gioco ed imporre ovviamente il nostro che è totalmente diverso. Noi veniamo da una sconfitta quindi questa partita servirà per riprenderci le nostre sicurezze". L’Akademia dal canto suo è la vera rivelazione di questa stagione, già protagonista nella prima parte di campionato. La società ha pianificato attentamente, puntando a stabilire basi solide e ambizioni elevate. La conferma di Fabio Bonafede, coach esperto, è stata il primo passo di una campagna acquisti importante. E l’ingaggio dell’opposto Kelsie Payne ha arricchito un roster già prezioso (Martinelli, Mearini, Catania).

Luca Pizzagalli