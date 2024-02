Volley serie A2 femminile. Ortolani crede nei playoff: "Siamo in gran forma»

L’Omag-Mt San Giovanni ci crede, a 3 punti dal quinto posto in classifica, ultima casella utile per i playoff, tutto è possibile. Ma negli occhi di tutti i tifosi c’è ancora lo splendido tie-break con Talmassons di mercoledì sera, chiusosi con un perentorio 15-5 per le marignanesi. "Noi siamo queste, dobbiamo giocare divertendoci e senza pensieri – conferma la campionessa Serena Ortolani – dobbiamo giocare libere da chiusure mentali o condizionamenti. La partita di Udine è stata tesa e nervosa fino al 2-2 e non è stata tra le nostre migliori prestazioni fino appunto al tie-break dove siamo tornate quelle che hanno battuto Messina 3-0".

Le marignanesi sono in uno stato di forma psico-fisico davvero ottimo dopo le ultime due vittorie e con una Pool Promozione che sta rimescolando le possibilità di tante squadre. "Cremona è in difficoltà – continua Ortolani – e noi vogliamo provarci, in casa possiamo sconfiggere chiunque ed anche Perugia, la prima della classe, dovrà fare i conti con noi domenica prossima 25 febbraio al PalaMarignano. I nostri tifosi sono eccezionali, mecoledì notte al ritorno da Udine ci hanno fatto trovare uno striscione di "bentornate" e per noi sono una spinta incredibile". La rosa marignanese non ha più subito infortuni da inizio anno e da oltre 40 giorni gli allenamenti sono migliorati come intensità: "Anche questo ci ha dato affiatamento maggiore ed in campo si vede" conclude Ortolani.

Il campionato entra nel vivo: "E’ vero che Cremona è in difficoltà ma da dietro arrivano Albese Como e la stessa Talmassons – dice il coach Matteo Bertini – e dunque ce la giochiamo almeno in quattro per il quinto posto. Noi ora abbiamo 10 giorni per allenarci bene e cercare altri automatismi fondamentali. A Udine anche il lungo viaggio ha inciso ma alla fine al tie-break ci siamo ritrovati. Siamo fiduciosi perché le ultime prestazioni ci danno ragione e non temiamo nessuno, specie in casa".

La prossima partita in casa contro la corazzata Perugia, prima in classifica e lanciatissima verso la promozione diretta in A1, dirà molto anche delle ambizioni di San Giovanni in Marignano, che in casa ha già sconfitto Busto Arsizio e Messina, ma si scontrerà contro una formazione ancora più attrezzata, già pronta per la categoria superiore che tanto insegue. Il PalaMarignano con largo anticipo si annuncia gremito in ogni ordine di posti.

Luca Pizzagalli