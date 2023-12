Volley serie A2 femminile. Sfida d’alta classifica contro Montecchio

Torna in campo oggi alle 17 (arbitri Toni e Stellato) in casa, al PalaMarignano, l’Omag Mt per affrontare la Union Volley Montecchio Maggiore, per la terza giornata di ritorno di Serie A2 femminile. Di fronte al proprio pubblico, e dopo 4 vittorie di fila, le ragazze di Coach Bertini dovranno sfruttare l’occasione per allungare sulle dirette rivali in classifica e ottenere la nona vittoria in un campionato apertissimo. Ma non sarà facile contro una squadra solida come Montecchio, reduce dal successo al tie break contro Lecco. Dunque massima concentrazione sull’obiettivo, per confermare i segnali di crescita degli ultimi match. Le biancazzurre saranno poi chiamate a due sfide consecutive con un peso determinante per la classifica finale. Dopo la gara contro Montecchio, Saguatti e compagne scenderanno di nuovo in campo al Palamarignano contro Cremona. "Oggi sarà una partita importante – spiega il coach Matteo Bertini – e non solo per la classifica, ma per confermare i progressi delle ultime partite che ci hanno portato a ottenere 4 vittorie consecutive. Stiamo lentamente recuperando a livello fisico e questo è un ottimo segnale. Incontriamo una squadra che sta facendo molto bene e che ha acquisito sicurezze che hanno permesso loro di avere una posizione stabile in testa alla classifica. Arriviamo alla partita molto motivati per cercare di sfruttare al massimo il turno casalingo. Giocare davanti ai nostri tifosi ci dà una carica particolare e spero di vedere il palasport pieno".

Luca Pizzagalli