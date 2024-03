Volley Serie B, C e D. Ama fa l’impresa: blitz a Sassuolo. La Rubierese vince a Piacenza

Nei campionati di volley il premio di giornata va sicuramente all’Ama San Martino che in Serie B maschile espugna il campo della capolista Sassuolo. Serie B. Kerakoll Sassuolo-Ama 2-3 (19-25 25-16 25-13 22-25 12-15): prestazione eccezionale di San Martino, maturata con 18 punti di Ghelfi, 17 di Cassandra e 12 di Ghilotti. Sassuolo sino ad oggi aveva perso una sola volta, ora sono due, nella gara chiusa da un attacco da manuale di Morselli.

Serie B1. La Giusto Spirito Rubierese vince a Piacenza contro la Vap per 3 a 0 (15, 12, 23), ma un bel colpo lo mette a segno la Tirabassi & Vezzali che s’impone 3 a 2 sul difficile terreno di Gossolengo (25-22 17-25 25-22 21-25 5-15). Ora Rubiera è seconda, Campagnola quinta.

Serie B. Erano trasferte difficilissime per le due reggiane, ma l’Arbor strappa un punto alla Rinascita Firenze: finisce 3 a 2 per le toscane (25-13 24-26 25-14 18-25 15-8) con 18 punti di Bigi, 16 Maggiali e Macchetta, 14 Cristofaro. Si dimostra invece troppo forte il Canniccia per un Cvr Fos Wimore in crescita: finisce 3 a 1 (18-25 25-20 25-19 25-15). L’Arbor è settima, Cvr ottavo. Serie C. Tra i maschi, Ama San Martino-Rcl Modena 3-2 (19-25 25-22 25-22 20-25 15-7); Circ. Inzani-Fabbrico 3-2 (25-18 25-16 22-25 23-25 15-8); Modena Volley-Vigili del Fuoco 3-1 (25-18 21-25 25-16 25-21); Everton-Ies Group Sassuolo 0-3 (20, 18, 20). Vigili quarti, alla quarta sconfitta.

Nel girone A femminile: Bft Burzoni-Energee3 Giovolley 3-0 (17, 20, 20); Everton-Emmezeta Piacenza 3-2 (25-15 25-12 16-25 21-25 15-10). Everton quinta.

Nel girone B, Castelvetro-Ama San Martino 0-3 (10, 15, 18); Nonantola-Reggio Revisioni Rubierese 0-3 (21, 23, 24). L’Ama è capolista.

Serie D maschile. Naytes Vaneton Interclays-Psn San Nicolò 1-3 (19-25 23-25 25-21 19-25), Volley Tricolore-Pieve 0-3 (23, 23, 24), Scandiano-Circ. Inzani Parma 3-0 (20, 17, 14). Girone B. Soliera-B.R.V. Almet 0-3 (18, 21, 23).

Serie D femminile. Volley Piacenza-L’Arena 3-1 (25-17 26-28 25-16 25-20), R.P.F.-Piace Volley 0-3 (16, 25, 23), Vaneton Limpia-Circ. Minerva 2-3 (17-25 25-18 21-25 25-21 13-15), Sangio Pode-Fortlan Dibi 3-1 (23-25 25-22 25-12 25-14).

Girone B. Ama San Martino-Saturno Guastalla 0-3 (19, 21, 22); Maranello-Poliespanse Correggio 3-2 (21-25 25-23 25-17 15-25 15-11), Pol4 Ville-Renusi Fabbrico 1-3 (25-21 15-25 23-25 25-27) Marano-Everton 3-0 (14, 18, 20). c.l.