Volley Serie B e C. L’Ama San Martino gioca a Modena. I fratelli Ghelfi uno contro l’altro Programma di Serie B e C di volley maschile e femminile: l'Ama San Martino (10) e la Tirabassi & Vezzali (11) affrontano rispettivamente Villa d'Oro (15) e Ozzano (10). Giusto Spirito Rubierese (19) e Fos Wimore CVR (10) giocano domani. Everton a riposo, altre squadre in campo per cercare punti.