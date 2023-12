Volley serie b. Il Mosaico sfida il Rubiera

Domani alle 18.30 il Mosaico va a testare sul campo del Rubiera qualche traccia di buon gioco vista nel match di sabato scorso. Il pronostico sulla carta è chiuso: la classifica mette impietosamente di fronte la squadra che ha sempre vinto e quella che è ancora in cerca del primo squillo. Oggi, in campo maschile, la Pietro Pezzi cercherà a sua volta di rovesciare il pronostico che non la vede favorita contro la Begin Ancona, seconda in classifica. In B2 Cervia e Massa occupano il quarto posto, ma non perdono di vista il primo obiettivo che è quello di salvarsi e che, con quattro retrocessioni, costringe a tenere sempre alta l’attenzione. Le massesi di Morigi dovranno ricorrere all’impresa per fare risultato a Pesaro (una sola sconfitta in 8 gare), mentre le cervesi di Simoncelli hanno un compito più semplice, fra le mura amiche di Pisignano, contro il Progresso Bologna, per quanto rilanciato dalla vittoria nello scontro salvezza contro l’Olimpia, che, a sua volta, cercherà punti difficili a Lido Adriano contro il Montesilvano. Infine favori del pronostico per il Mosaico Jr che affronta alla Mattioli il Rimini

Marco Ortolani