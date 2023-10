Volley serie B. La 4 Torri sbanca anche Ravenna e resta a punteggio pieno

pezzi ravenna

1

4 torri volley

3

Parziali: 16-25, 25-19, 16-25, 22-25

La 4 Torri Volley cala il tris, espugnando Ravenna in quattro set. Al PalaCosta – alla presenza del presidente Bova e del consigliere Baglietti – finisce 1-3, coi granata che conquistano la terza vittoria di fila. Peraltro tutti successi da tre punti, che consentono alla squadra di Fortunati di continuare a guidare la classifica a punteggio pieno. I granata dominano il primo set, comandando in battuta con un ottimo Dosi, a muro e in difesa fino al 16-25 che indirizza il match sui binari degli ospiti. La Pietro Pezzi però reagisce immediatamente e ristabilisce la parità sul 25-19. È una lezione che ai granata serve per rimettersi in pista nel terzo set, conquistato in maniera autorevole 16-25, nel quarto poi Ferrara stringe i denti e chiude sul 22-25 portando a casa l’intera posta in palio. Nel tabellino dei granata, spiccano i 30 punti realizzati dall’opposto Tosatto, miglior realizzatore.

s.m.