Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli e Bleu Line per il riscatto ma sono impegni da brividi

Si salvi chi può! Querzoli-Sios Novavetro, in programma oggi (ore 18) al Ginnasio sportivo, è una sfida tra disperate: la terzultima riceve l’ultima, in un match ad alta tensione che non ammette vie d’uscita. Nel menù un brodo caldo, un sorso di speranza e una fetta di salvezza.

Separate in classifica da un solo punto – in mezzo ci sono i ‘Lubini’ di Civitanova Marche, appaiati a Mariella e soci a quota 13 ma penultimi in virtù della classifica avulsa –, Forlì e San Severino giungono al redde rationem sull’onda di emozioni contrastanti: da una parte i romagnoli, funestati dagli infortuni, in perenne emergenza (out anche Bonatesta, che ha raggiunto ai box i lungodegenti Marco Pirini e Camerani) e reduci dal naufragio senza sopravvissuti (3-0) di Potenza Picena; dall’altra i settempedani che, viceversa, nell’ultimo turno hanno piegato di corto muso (3-2) una Ravenna incerottata e rimaneggiata. Tornando alla Querzoli, scelte di nuovo obbligate quindi per coach Kunda, che dovrà arrangiarsi con quel che passa il convento.

C’è un... Everest da scalare, invece, per la Bleu Line, di scena oggi (ore 20.30) al PalaSport di Gossolengo (Piacenza), tana inviolata (6 vittorie su 6) del MioVolley. Ribaltate (1-3) da Rubiera – un ko che sa di bocciatura solenne e che, con ogni probabilità, ha spento definitivamente le già tenui speranze di agganciare l’ultima carrozza del ‘Frecciarossa’ playoff (-9) –, le ragazze di Biagio Marone cercano riscatto sul taraflex della quarta potenza del campionato, a sua volta reduce dall’inchiodata (3-2) in quel di Ozzano dell’Emilia, per lavare l’onta delle tre sberle incassate all’andata, infliggere il primo dispiacere a domicilio a Scarabelli e compagne e non scivolare nella parte destra della classifica.

Marco Lombardi