Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli in casa a caccia del bis. Bleu Line, oggi è vietato fallire

Ultimo scoglio prima del giro di boa della stagione per le forlivesi Querzoli e Bleu Line nei rispettivi campionati di volley. In serie B maschile, spezzata la maledizione delle trasferte (e con essa il tabù Marche), Mariella e soci cercano conferme oggi (ore 18) al Ginnasio sportivo contro la Paoloni Macerata per abbandonare i fondali della classifica e dimostrare che il sacco di Osimo non è stato frutto del caso.

Gabriel Kunda ha ormai fatto il callo all’emergenza (out i lungodegenti Marco Pirini e Camerani, per i quali la stagione può considerarsi conclusa), ma può consolarsi con il ritorno del redivivo figliolo e il risveglio di Bonatesta (42 punti equamente distribuiti al PalaBellini). Adagiata nella terra di mezzo (sesto posto), a distanza di sicurezza dalla zona pericolo, Macerata arriva dalla beffarda rimonta (2-3) incassata per mano della Sab Group Rubicone e cerca riscatto. A proposito della Sab, è stato calendarizzato il recupero del match contro la Querzoli sospeso il 25 novembre per il malore accusato dal presidente Giovanni Gavelli: la gara si disputerà (ex novo) mercoledì prossimo (ore 20) al Ginnasio sportivo.

‘Jolly’ Piacenza, invece, per le Biagio’s Angels in B1 femminile. La Bleu Line fa visita oggi (ore 21) alla Vivi Energia Vap, cenerentola derelitta del campionato (11 ko su 11, 1 misero punticino in carniere) e con ormai una ‘scarpetta’ in serie B2. Coach Marone recupera Gatta, la cui (sostanziale) assenza si è fatta tremendamente sentire nel doloroso ko (1-3) contro le linci di Sassuolo, ma deve rinunciare alla palleggiatrice di scorta Sgarzi e chiede alle sue ragazze di sbrigare la pratica per chiudere con il sorriso il girone di andata.

Insomma, niente scherzi: in terra virgiliana i 3 punti sono d’obbligo se si vuole tenere acceso un barlume di speranza di agganciare il trenino playoff, ora lontanissimo (-8).

Marco Lombardi