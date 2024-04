Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli, serve un colpaccio a San Mauro per poter sperare

Querzoli, se ci sei batti un colpo. Lenita l’amarezza per il fiasco pre-pasquale contro Ravenna, corsara (2-3) al Ginnasio sportivo nel derby dei disperati, e (ri)piombata al penultimo posto, Forlì si gioca una bella fetta di salvezza oggi (17.30) a San Mauro Pascoli. Di fronte c’è una Sab Group Rubicone spaparanzata negli agi della comfort zone (dieci metri sopra il baratro), ma ferita nell’orgoglio dai tre schiaffi rimediati a Civitanova per mano dei Lubini ultimi della classe, ergo animata da spirito di rivalsa. In casa Querzoli la lieta novella è il ritorno del frontman Stefano Bonatesta, la cui prolungata assenza è pesata come un macigno sull’economia del gioco dei forlivesi. Il forte martello ex Geetit Bologna sarà della partita, sia pure solo a mezzo servizio, e adesso consentirà a coach Gabriel Kunda, ormai mitridatizzato contro la grana infortuni, di guardare alla volata finale con più ottimismo.

Uscita ammaccata dal ciclo di ferro contro tutte le big, la Bleu Line vuole invece riprendere confidenza con la vittoria e chiede l’aiuto del Ginnasio sportivo, oggi (ore 17.30), per risolvere l’enigma Fatro Ozzano. Appaiate a quota 27 nella terra di mezzo, a distanza siderale dalla zona playoff (-15) e di sicurezza da quella rossa (+9), le due compagini hanno poco altro da chiedere al loro campionato, ma intendono onorarlo fino in fondo. "Vogliamo assolutamente portare a casa questo derby. Sarà una gara tosta, che dovremo affrontare sin da subito col piglio giusto", scandisce Alice Bernardeschi, alzatrice delle forlivesi. Che aggiunge: "Il nostro è stato un campionato di alti e bassi, adesso però l’obiettivo è cercare di vincere le restanti partite per chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Le potenzialità ci sono tutte".

Da segnalare, infine, il secondo posto còlto dall’Under 18 al torneo ‘Challenge Città di Torri’. "È una grande soddisfazione, frutto del duro lavoro dello staff e delle atlete del settore giovanile", ha commentato la presidentessa Deana Menghini.

Marco Lombardi