Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli, ‘spareggio’ salvezza in casa con la Pezzi Ravenna

Parafrasando il dialogo fra Baby ‘Red’ Cavanaugh e ‘Il Monco’ nell’indimenticabile spaghetti western ‘Per qualche dollaro in più’ del maestro Sergio Leone, potremmo dire che Querzoli e Pietro Pezzi "si giocano la pelle". Derby-salvezza fratricida Forlì-Ravenna, oggi (ore 18), al Ginnasio sportivo: in palio 3 punti dunque pesantissimi, che travalicano le leggi della matematica e le logiche di campanile.

I padroni di casa convivono con l’emergenza – si avvicina però il rientro del frontman Bonatesta, che dovrebbe tornare dopo Pasqua – e sono in scia di sorpasso; gli ospiti, di contro, momentaneamente in zona salvezza per il rotto della cuffia (+1 sulla stessa Forlì, terzultima) faranno di tutto per difendere l’esiguo vantaggio.

"È una partita importantissima, sia per noi che per loro, dalla quale dipende un intero campionato. Certo, teoricamente entrambe le squadre potrebbero salvarsi, ma al momento la vedo come un’ipotesi remota", scandisce Giulio Mariella (nella foto), regista nonché capitano della Querzoli Forlì.

Il forte palleggiatore foggiano inquadra poi così il match coi bizantini: "Siamo carichi e vogliamo fare bene assolutamente, pur consapevoli che non sarà facile. Speriamo di giocare come nelle ultime partite, sereni e concentrati, per vincere la battaglia contro una Pietro Pezzi che, come noi, è reduce da un momento complicato e verrà qui per strappare quindi punti molto preziosi".

Servirà un’autentica impresa invece, in serie B1 femminile, alla Bleu Line per fermare la corsa della capolista Clai oggi (ore 18) al PalaRuscello di Imola, in un derby storico e mai banale. Forlì si lecca le ferite dopo la battuta d’arresto (la terza nelle ultime quattro giornate di campionato) subita contro Garlasco, galleggia tranquilla a metà classifica e proverà comunque a impensierire la corazzata di coach Nello Caliendo.

Formazione, quella imolese, che viceversa giunge all’incontro con le romagnole in totale fiducia, sull’onda di 5 vittorie consecutive – non perde dal 20 gennaio (3-1 a Gossolengo) – e punta a consumare un pasto completo per mettere una seria ipoteca sull’attico con vista playoff.

Marco Lombardi